محاكمة متهم أحدث بشقيقه عاهة مستديمة في حلوان.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عامل، لاتهامه بضرب شقيقه وإحداث عاهة مستديمة له بحلوان.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه تعدى بالضرب على شقيقه المجني عليه مع سبق الإصرار، على أثر خلاف سابق بينهما، فعقد العزم وبيت النية على إيذائه، وأعد لذلك الغرض مخططًا إجراميًا استهله بتجهيز أداة بطشه "تال الوصف" ونفاذًا لما وغر بصدره تجاه غريمه، توجه إلى حيث أيقن تواجد خصمه وما أن ظفر به حتى عاجله بضربة باستخدام سلاحه الحاد استقرت في رأسه، واتبعها بأخرى قاصدًا ذات المكان أنقذها ضحيته بيده اليسرى، فاستقرت بها فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في ضمور باليد اليسرى، وإعاقة بحركة ثني أصابعها وإعاقة بحركة رفع الذراع الأيسر لأعلى قدرت نسبتها حوالي 30 %، كما أحرز سلاحا أبيض " كاذلك" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية لحيازتها.