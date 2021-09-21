شكري يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية البريطانية بنيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الاثنين جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة ليز تروس، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.

ويراس شكري خلال زيارته الحالية إلى نيويورك الوفد المصري في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما سيشارك الوزير في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

وسيلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته بعدد من كبار المسئولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط.

كما يعقد الوزير لقاءات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.