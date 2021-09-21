البرلمان الليبي يفشل في سحب الثقة من حكومة الوحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

فشل مجلس النواب الليبي في سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد مطالبة 45 نائباً بضرورة سحب الثقة من الحكومة لفشلها في التعاطي مع مشكلات عدة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان صحفي له، تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة الليبية في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في عددٍ من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه.

وأشار المتحدث باسم البرلمان الليبي إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة لعرضها على البرلمان وللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع القادم. ويحتاج سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى تحقيق النصاب القانوني وعددهم 86 نائباً، على أن يتم تكليف حكومة تصريف أعمال، وتحال رئاسة الحكومة للتحقيق بطلب من 50 نائباً ليبياً. وتأتي جلسة أمس، بعد اتهامات لحكومة الدبيبة بإهدار المال العام، حيث أكد بعض البرلمانين أنها أنفقت من بداية يناير الماضي حتى نهاية أغسطس أكثر من 46 ملياراً و582 مليون دينار ليبي.

إلى ذلك، اقترح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور، مع الإبقاء على إجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد نهاية العام الجاري.

وقال المشري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، إن «المجلس الأعلى للدولة يرى أن إجراء انتخابات الرئاسة في الفترة الحالية لن يولد استقرارا»، مضيفاً أن «الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنها الغاية هي إحداث استقرار في البلد». وتابع قائلاً: إن «المجلس لديه ملاحظات جوهرية على قانون الانتخابات الذي أصدره بعض أعضاء مجلس النواب»، موضحاً أن «إحدى الملاحظات تتعلق ببند ترشح العسكريين للانتخابات والذي يخالف القانون الليبي». وشدد المشري على أنه «لا يحق لمجلس النواب منفرداً إصدار القوانين، وأن رئاسة مجلس النواب إذا أصرت على قانون انتخاب الرئيس، فإنهم سيعتبرون ذلك عرقلة واضحة للانتخابات»، مشيراً إلى أن لديهم خطة بديلة إذا لم يستجب مجلس النواب لإصدار قوانين الانتخابات بالتوافق معهم.

جانب من زيارة حفتر إلى الكتيبة 166 مشاة (من المصدر)

وفي سياق آخر، أكد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أمس، أن ليبيا على أعتاب مرحلة سلمية قادمة، وأن القوات المسلحة لم ترفض السلم، مشيراً إلى أن الجيش الوطني جاهز لتلبية نداء الشعب في كل وقت.

وأشار حفتر، في كلمة له أثناء تفقده للكتيبة 166 مشاة، إلى أنه لأول مرة سيشارك ضباط وجنود الجيش الوطني في التصويت بالعملية الانتخابية، مشيداً بدور الكتيبة 166 مشاة التي لعبت دوراً كبيراً في معارك كثيرة بمدن بنغازي وأجدابيا والبريقة والسدرة ورأس لانوف، لافتاً إلى أن الكتيبة تلقت تدريبات جيدة جداً، مضيفاً «كونوا مطمئنين، فالنصر حليفكم والانضباط مهم جداً، فهو الحامي والحافظ لتدريبك، ولا تنسى أنك مستعد للامتحان في أي وقت، ولا تجعلوا أحداً يكسركم في طريقكم أو مستقبلكم الزاهر».

في غضون ذلك، بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات الليبية اللواء بشير الأمين، مع المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يوهانس جاكوبس، التنسيق والتعاون بشأن الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال» أمس، أن الاجتماع تناول ‏استعراض نشاط ‏البعثة في الجانب الأمني، ‏والتنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية‏ بغية تحقيق نتائج إيجابية‏ وتهيئة المناخ في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ووفق الوكالة، تم التطرق إلى مناقشة أهمية التعاون والتنسيق‏ مع كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة‏ خلال عملهم داخل الدولة الليبية.

وبحسب بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بلغ العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين الليبية بالداخل والخارج مليونين و865 ألفاً و624 ناخباً، من بينهم مليون و628 ألفاً و305 من الرجال، ومليون و237 ألفاً و319 من النساء. وتعهدت المفوضية بتحمل جميع مسؤولياتها لكي تحقق أعلى مستويات الثقة والنزاهة في تنفيذ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.