رئيس الوزراء اليمني يبحث مع القوات المشتركة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

عقد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك اجتماعاً بقائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق الازيمع، وعدد من قادة القوات المشتركة، في إطار استمرار التنسيق المشترك لهزيمة ميليشيات الحوثي الإرهابية، حيث تم التأكيد على مضاعفة التكامل في إدارة المعركة حتى استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، وما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود حثيثة في هذا الجانب.

واطلع رئيس الوزراء ومعه وزير المالية سالم بن بريك، من قائد القوات المشتركة المكلف، على عمليات الإسناد التي تنفذها القوات المشتركة لدعم الجيش اليمني في المعركة المصيرية حتى استكمال استعادة الدولة اليمنية، وإنهاء الانقلاب الحوثي.