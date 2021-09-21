الاتحاد الأوروبي يندد بإعدام ميليشيات الحوثي 9 مدنيين

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

ندد الاتحاد الأوروبي بجريمة ميليشيات الحوثي الإرهابية إعدام 9 مدنيين بينهم قاصر في صنعاء السبت الماضي.

وفي بيان ندد بعمليات الإعدام، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن هناك تقارير عن حدوث مخالفات في الإجراءات القضائية ومزاعم بسوء المعاملة. وجاء في البيان «الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في كل الأوقات وفي جميع الظروف، إنها عقوبة قاسية وغير إنسانية».

وفي وقت سابق، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بياناً مشابهاً دعا فيه أيضاً إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام في اليمن وإلى تسوية تفاوضية سلمية.

كما نددت السفارة الأميركية في اليمن بـ «المحاكمة الصورية بعد تعذيب وانتهاكات على مدى سنوات من قبل الحوثيين».