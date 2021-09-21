واشنطن: ممتنون للجهود القطرية في إجلاء الأمريكيين من أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

شكرت واشنطن دولة قطر اليوم الثلاثاء على مساهماتها المستمرة في إجلاء الأمريكيين من أفغانستان وبالتنسيق مع حركة طالبان.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الخطوط الجوية القطرية نقلت 21 أمريكيا و48 من حاملي الإقامة الدائمة خارج أفغانستان يوم أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان: “ممتنون للسلطات القطرية المستمرة في تنسيق هذه الرحلات مع حركة طالبان”.

وأضاف برايس أن بلاده “ستستمر في مساعدة المواطنين وحاملي الإقامة الدائمة والأفغان المرتبطين بالحكومة الأمريكية على مغادرة أفغانستان”.