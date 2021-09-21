شكرا لقرائتكم خبر عن مُتجاهلة الغرامة.. بولندا: لن نتوقف عن استخراج الفحم من «تورو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت بولندا أنها لن تتوقف عن استخراج الفحم من منجم تورو بالقرب من الحدود التشيكية حتى بعدما علمت أنها تواجه غرامة يومية قيمتها 500 ألف يورو (586 ألف دولار) لتجاهلها حكم محكمة أوروبية لإغلاق العمليات في المنجم.

وقالت محكمة العدل الأوروبية أمس الاثنين، إنه يتعين على بولندا دفع غرامة للمفوضية الأوروبية لعدم امتثالها لطلب في 21 مايو للتوقف الفوري عن استخراج الفحم، والذي أثار نزاعا دبلوماسيا بسبب المخاوف البيئية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم الحكومة قوله في بيان إن بولندا لا تستطيع تحمل إغلاق المنجم ومحطة طاقة قريبة منه لأن هذا سيشكل خطرا على أمن الطاقة في البلاد.