شكرا لقرائتكم خبر عن طالب يفتح النار في جامعة روسية ويقتل 6 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محققون إن طالبا مسلحا ببندقية صيد فتح النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية ومواقع إخبارية على الإنترنت طلابا يقفزون من نوافذ الطابق الأول للفرار من البناية في المدينة التي تقع على بعد نحو 1300 كيلومتر إلى الشرق من موسكو. وقال طلاب إنهم بنوا حواجز بالمقاعد لمنع المسلح من دخول قاعاتهم الدراسية.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية، وهي إحدى جهات إنفاذ القانون، في بيان إن المسلح أصيب بعد أن قاوم اعتقاله ويتلقى العلاج في مستشفى.