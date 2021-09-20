عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البيت الأبيض: لا نسعى لحرب باردة جديدة مع أي طرف

الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365

قال البيت الأبيض، الإثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى لدخول حرب باردة جديدة مع أي طرف.



وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أنه" بالرغم من خلافات الولايات المتحدة مع الصين إلا أنه من الضروري العمل معها".

وأضافت أن "الولايات المتحدة لا تسعى لدخول حرب باردة جديدة مع أي طرف"، مشيرة إلى أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اتصالا بنظيره الفرنسي خلال الأيام المقبلة".

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي سيؤكد للرئيس ماكرون التزامنا بالتعاون مع فرنسا كأحد أقدم حلفاء الولايات المتحدة.

وقالت إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حلفائها على حفظ الأمن في المحيطين الهادي والهندي، وإنه "لا نعتزم التراجع عن صفقة الغواصات مع أستراليا".

ودافع الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن فرنسا في صفقة الغواصات مع أستراليا، مؤكدا أن معاملة باريس بهذا الشكل "غير مقبول".

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع لهم اليوم الإثنين أزمة "الغواصات"، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وفي سياق آخر، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس بايدن يؤيد إجراء تحقيق شامل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة أودت بحياة ما يصل إلى 10 مدنيين أفغان الشهر الماضي.

وقالت ساكي إنه جرى إطلاع بايدن صباح الجمعة على تفاصيل هذه الضربة التي نُفذت في أغسطس/ آب الماضي.

وتابعت القول: "كان ذلك بطريق الخطأ... خسارة كل روح مأساة".