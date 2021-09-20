التحالف: تدمير زورقين مفخخين للحوثيين وإحباط هجوم وشيك

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الاثنين، عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان المليشيا الحوثية بالصليف وإحباط تنفيذ هجوم وشيك، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر حسابها على موقع "تويتر".

وندد التحالف العربي باستمرار تهديد الحوثي للملاحة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وكذلك انتهاك ميليشيات الحوثي لاتفاق ستوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة.

وخلال الأيام السابقة، أعلن التحالف، اعتراض عدد من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، تزامناً مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، عن طريق المبعوث الأممي الجديد هانز جرودنبرج.