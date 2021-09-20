"جثة داخل حمام مطعم وحبس سيدة المحكمة مع إيقاف التنفيذ".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حبس "سيدة المحكمة" 3 شهور مع إيقاف التنفيذ

أيدت محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد زين الدين، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة المستشارة نهى إمام، وكيلة هيئة النيابة الإدارية المحالة للمعاش والمعروفة. اعلامياً بـ "سيدة المحكمة" في تهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله، بالسجن لمدة 3 شهور مع إيقاف التنفيذ عن كل تهمة من التهم الثلاث الموجهة إليها؛ وإحالة الدعوى المدنية للجهة المختصة.

قضية التمويل الأجنبي.. قرار بألا وجه حق في إقامة الدعوى الجنائية بحق 4 مراكز

أصدر المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني أمرا بأ لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة في حق مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية وجمعية التنمية الانسانية بالمنصورة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول و قوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة ، وذلك دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا.

"سامحوني أنا آسف".. الرسالة الأخيرة لطالب انتحر من أعلى جامعة خاصة بأكتوبر

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات جديدة في انتحار طالب بكلية الطب قفزا من الطابق الرابع بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

قتل جدته وحاول قتل خالته.. الجنايات تعاقب طالب "حقوق" بالسجن المشدد 10سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية حكما بالسجن المشدد 10 سنوات لطالب بكلية الحقوق ، لاتهامه بقتل جدته وشرع في قتل خالته بسلاح أبيض "سكين" في منطقة. الزاوية الحمراء.

العثور على جثة شاب داخل حمام مطعم في القاهرة

عثر عمال أحد المطاعم على جثة شاب متوفى داخل حمام مطعم بمنطقة عين شمس.

"قراءة فاتحة ووعد قديم".. كواليس جديدة في حفل خطوبة طفلي الحوامدية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات حفل خطوبة طفلين بالحوامدية.

رصدت إدارة المتابعة بمديرية أمن الجيزة ما تم تداوله لحفل خطوبة لطفلين بمركز الحوامدية جنوب المحافظة.

شهامة كلفته حياته.. مصرع شاب أنقذ جيرانه من جحيم حريق بالهرم

فارق شاب الحياة داخل المستشفى متأثرا بإصابته جراء مشاركته في عملية إخماد حريق منزل جيرانه بالهرم غرب الجيزة.

"النار مسكت في هدومه".. مصرع شاب إثر حريق بالعياط

لقي شاب مصرعه؛ إثر حريق شب بقطعة أرض زراعية مركز العياط جنوب الجيزة، الاثنين.

سقوط سيارة محملة بكتب مدرسة في ترعة المريوطية

أنقذت العناية الإلهية قائد سيارة نصف نقل ومرافقه من الموت إثر سقوط السيارة بترعة المريوطية جنوب الجيزة، الاثنين.