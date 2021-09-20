"التعليم" توجّه بتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بشأن الكشف على طلاب المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا لمديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتعلقة بشأن مبادرة "الكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا، والسمنة، والتقزم)" لتلاميذ المرحلة الابتدائية مع بداية العام الدراسي 2021/2022.

وطالبت الوزارة، اليوم الاثنين، بتكليف مدير إدارة التعليم الابتدائي كمنسق عام بالمديرية لمبادرة "الكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم)" وتكليف مدير مرحلة التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية كمنسق عن الإدارة التعليمية وسرعة مو افاتانا بتلك البيانات بنسخة ورقية معتمدة وأخرى الكترونية (ملف إكسيل Excel) على الإيميل، وفق الجدول والتي يشمل (اسم المنسق، المديرية / الإدارة، الوظيفة، رقم الهائف).

كما شددت الوزارة على توجيه منسق كل إدارة تعليمية بسرعة البدء في إعداد قاعدة بيانات داخلية مقسمة إلى مدارس الريف / مدارس الحضر لكافة مدارس الإدارة التي تضم تلاميذ مرحلة ابتدائية بأنواعها رسمية - لغات - خاصة - تربية خاصة - تعليم مجتمعي، وتشمل (النوعية - اسم المدرسة عدد الطلاب - اسم المدير - رقم الهاتف - اسم المنسق – رقم الهاتف).

كما طالبت وزارة التربية والتعليم، بتوجیه منسق كل إدارة تعليمية بتكليف منسق للمبادرة بكل مدرسة للتنسيق مع منسقي الإدارة والمديرية.