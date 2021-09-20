مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار بروسيا

وأوضحت الجامعة، الواقعة في المدينة التي تقع على بُعد 1200 كيلو متر شرق موسكو، أنه تم قتل المهاجم.
بينما أفادت تقارير، في وقت سابق، بأنه تم إلقاء القبض على المهاجم.
وقد أظهرت مقاطع فيديو على تطبيق «تليجرام» أشخاصا يقفزون من النوافذ، وظهر الطلاب داخل الجامعة وهم يضعون المقاعد والطاولات وراء الأبواب، حيث طٌلب منهم حبس أنفسهم داخل قاعات الدراسة.
وقال المحاضرون إنهم حبسوا أنفسهم داخل مكاتبهم، للاحتماء من الرجل الذي كان يرتدي قناعا.
لم يعرف الدافع وراء الهجوم، وتم فتح تحقيق في الواقعة.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الشاب أعلن أنه سيقوم بذلك العمل على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن دون الإفصاح عن دافعه.
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