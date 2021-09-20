لماذا طالبت الأمم المتحدة بإيقاف بناء مصانع الفحم؟

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن العالم "يواجه تحديات لم يسبق لها مثيل"، ‏لكن أهداف التنمية المستدامة لا تزال توفر خارطة طريق للعودة إلى المسار الصحيح.‏

وحث جوتيريش في كلمته خلال فعالية جانبية بمناسبة بدء أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى ‏على عدم اليأس والعجز لأنه ليس من السهل فقدان الأمل، ومتابعة طريق التعافي.

وأشار إلى حاجة العالم إلى إنهاء الجائحة، داعيا العالم إلى الالتفاف وراء خطة عالمية للقاحات ‏تضاعف إنتاج اللقاح؛ للوصول إلى 70 % من سكان العالم بحلول منتصف العام المقبل، لافتا ‏الانتباه إلى الحاجة إلى تعاف مستدام ومنصف للجميع حتى يظل العالم على المسار الصحيح ‏للقضاء على الفقر بحلول عام 2030.‏

ودعا جوتيريش إلى الالتزام بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مطالباً الدول الأعضاء بوقف ‏أي خطط لبناء مصانع جديدة تعمل بالفحم بعد عام 2021م، وحشد 100 مليار دولار سنوياً للعمل ‏المناخي.‏