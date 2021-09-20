ويظهر الرجل وهو داخل سيارته بمدينة زحلة وسط البلاد، واضعا شعرا مستعارا فوق رأسه مع ملابس نسائية، إلا أن العاملين في محطة الوقود كشفوا أمره، ما دفع جميع المتواجدين في المكان إلى الدخول في نوبة ضحك هيسترية، وتم تزويد سيارة الرجل المتنكر بالوقود في نهاية الأمر.
وبالأمس انتشرت صورة الطبيب الاختصاصي في الجراحة النسائية، زكي سليمان، على شبكات التواصل الاجتماعي في لبنان بشكل واسع، وظهر فيها وهو يرتدي زي راكبي الدراجات الهوائية الرياضية، وبين ذراعيه المولود الذي أشرف على عملية ولادته، نظرا لشح الوقود وطوابير الانتظار الطويلة فلم يجد وسيلة سوى الدراجة الهوائية توصله إلى المستشفى الذي يعمل به، حيث دخلت امرأة هناك في حالة مخاض.
ويعاني لبنان، الذي يعيش أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، من أزمة خانقة في الوقود، تجلت في اصطفاف السيارات أمام محطات الوقود في طوابير طويلة، ومكافحة المواطنين في الحصول على المازوت اللازم لتشغيل المولدات.
كانت هذه تفاصيل خبر لبناني يتنكر في زي امرأة للحصول على الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.