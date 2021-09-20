لقاء ليبي إيطالي للتأكيد على ضرورة الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا. ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قوله، إن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري، ودعم إيطاليا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده. واشار إلى أن اللقاء، الذي عقد بحضور القنصل الإيطالي كارلو باتوري"، تناول الخطوة المهمة التي اتخذها مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، كونه السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين والتشريعيات وفقاً للإعلان الدستوري.



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