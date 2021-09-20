الجزائر.. السجن لـ47 مشتبها في حرائق الغابات

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني في الجزائر: «مكنت التحريات المعمقة المبنية على أدلة مادية مرفوعة من مسارح الحرائق، مدعومة بالخبرة العلمية والتحليل المكاني والزماني، من توقيف 71 مشتبه فيها على مستوى 14 ولاية».
وأضاف البيان: «بعد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة تم إيداع 47 شخصا الحبس المؤقت، ووضع 7 تحت الرقابة القضائية، فيما يبقى 9 مشتبه فيهم قيد التحقيق، بينما تم الإفراج عن 8 أشخاص».
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