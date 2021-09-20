الجزائر.. السجن لـ47 مشتبها في حرائق الغابات

قررت الجهات القضائية في الجزائر سجن 47 شخصا على خلفية حرائق الغابات التي شهدها عدد من مدن الجزائر الشهر الماضي، وخلفت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني في الجزائر: «مكنت التحريات المعمقة المبنية على أدلة مادية مرفوعة من مسارح الحرائق، مدعومة بالخبرة العلمية والتحليل المكاني والزماني، من توقيف 71 مشتبه فيها على مستوى 14 ولاية».

وأضاف البيان: «بعد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة تم إيداع 47 شخصا الحبس المؤقت، ووضع 7 تحت الرقابة القضائية، فيما يبقى 9 مشتبه فيهم قيد التحقيق، بينما تم الإفراج عن 8 أشخاص».