كوريا الشمالية تمضى في تطوير برنامجها النووي

لا يستطيع مفتشو الوكالة الدولية دخول الدولة المعزولة، التي أجرت بالفعل عدة اختبارات لتطوير أسلحة نووية. وبينما تستخدم الوكالة الدولية، ومقرها فيينا، الأقمار الاصطناعية في مراقبة المنشآت النووية، قالت إنها رصدت دلالات على أن كوريا الشمالية أعادت تشغيل مفاعل نووي في مركز «يونجبيون» النووي المثير للجدل.
يمكن للمفاعل الصغير إنتاج البلوتونيوم اللازم لتصنيع القنابل النووية. ويمكن إنتاج الرؤوس النووية باليورانيوم المخصب.
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