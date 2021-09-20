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التحالف يدمّر زورقين مفخخين للحوثيين بالصليف

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 22:11
أرشيفية
عربي ودولي

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أفاد تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الاثنين، بتدمير زورقين مفخخين لميليشيات الحوثي بالصليف وإحباط هجوم وشيك.

وندد التحالف باستمرار تهديد الحوثي للملاحة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، واستمرار انتهاك ميليشيات الحوثي لاتفاق ستوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة، وفقا لموقع العربية.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان قد أعلن الأربعاء الماضي، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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