رئيس موريتانيا يدعو لمشاركة واسعة في تشاور سياسي مرتقب

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 21:43
عربي ودولي
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دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، إلى مشاركة واسعة في التشاور السياسي المرتقب دون أن يحدد موعداً لانطلاقه.
وقال الغزواني في خطاب ألقاه، اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط لدى افتتاحه منتديات عامة لتطوير قطاعي البناء والأشغال العامة: «أدعوكم جميعاً إلى رفد هذه المنتديات بتجاربكم الغنية واقتراحاتكم البناءة، فالتشاور والاستفادة من خبرات الجميع منهج خلاق، نعتمده بانتظام في مقاربتنا للشأن العام».
وأوضح الغزواني أن التشاور الوطني المرتقب لن يستثني أحداً، ولن يحظر فيه موضوع من أجل أن نتوصل معاً إلى أمثل الحلول الممكنة في مواجهة مختلف التحديات.
ويعتزم الرئيس الموريتاني إطلاق مشاورات عامة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في بلاده، فيما ترغب بعض الأطراف السياسية المعارضة في أن تتحول تلك المشاورات إلى حوار سياسي شامل دون ممنوعات وتلتزم الحكومة بتطبيق مخرجاته».
المصدر: وكالات