اعتقال سيدة تونسية باعت أبناءها الأربعة والسلطات تحاكمها بتهمة "الاتجار بالبشر"

أعلنت السلطات التونسية، الإثنين 20 سبتمبر/أيلول 2021، القبض على سيدة، بعدما تم التأكد من أنها قامت ببيع أبنائها الأربعة الذين أنجبتهم خارج إطار الزواج، مقابل مبالغ مالية قدمتها عائلات راغبة في التبني.



الناطق الرسمي باسم محاكم ولاية المنستير والمهدية في تونس، فريد بن جحا، قال إن سيدة تمّ إيقافها بعد أن تبيّن أنها تعمّدت إنجاب أطفال بقصد بيعهم لعائلات راغبة في التبني.



وبيّن أن "السيدة أنجبت أغلب الأطفال خارج إطار الزواج، ثم تزوجت الشخص نفسه والد الرضع، وحصل خلاف بينهما، فكشف عمليات بيع أبنائه للعائلات، ومن هنا انطلقت التحريات، وتم القبض على المتورطين في الجريمة".



المسؤول التونسي قال إن السيدة أنجبت 4 أبناء، تخلت عن اثنين منهم بالتبني، والطفلان الآخران سلمتهما إلى عائلتين مقابل مبلغ مالي، وهو ما يدخل في إطار "الاتجار بالبشر".



أشار كذلك إلى أن "الأم دخلت إلى أحد المصحات النفسية، قبل أن تقدم هوية مزورة تعود للمرأة التي ستحصل على الرضيع، ليتم تسجيله بسهولة من دون اتباع إجراءات التبني".



أوضح بن جحا أن "الرضيع تم تسليمه إلى إحدى دور رعاية الأطفال، والأبحاث كشفت أن الأم سبق أن فرطت في رضيع بمقابل مالي شهري"، مضيفاً أنه "تم القبض على الأم، وعلى الزوجين اللذين زوّرا الحالة المدنية للرضيع لتسجيله باسميهما، وأيضاً الأبوين اللذين حصلا على رضيع بمقابل مالي".



المسؤول أكد أنه تمت إحالة الجميع إلى المحاكمة في إطار قانون الاتجار بالبشر، والعقوبات قد تصل إلى 15 عاماً سجناً.

المصدر: الصحافة التونسية