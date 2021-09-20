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التحالف العربي يحبط “هجوماً وشيكاً” لمليشيا الحوثي عبر زورقين مفخخين

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة ، مساء اليوم الاثنين، عن إحباط “هجوم وشيك” خططت لتنفيذه قوات الحوثيين بواسطة زورقين مفخخين في مياه البحر الأحمر.

وأفاد التحالف العربي، في بيان نقلته وكالة “واس” الرسمية، بتدمير زورقين مفخخين تابعين لقوات الحوثيين في مياه البحر الأحمر أمام بلدة الصليف غرب اليمن “وإحباط تنفيذ هجوم”.

وشدد التحالف على “استمرار التهديد الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر”.

كما اتهم بيان التحالف مليشيا الحوثي بانتهاك اتفاق ستوكهولم “بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة”.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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