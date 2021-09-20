7200 كرتون تمر سعودي للنازحين في شبوة والمهرة

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ونظم المركز فعاليات دورة التشخيص المجهري لمرض الملاريا لفنيي المختبرات بمحافظة عدن، والتي تستمر لمدة 3 أيام، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة العامة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية.
وتستهدف الدورة 21 متدربا «فني مختبر» من المحافظات اليمنية يتم خلالها إعطاء المعلومات النظرية والعملية في جودة تشخيص الملاريا بالإضافة إلى الفحص السريع وتأهيل المستفيدين من الدورة كمدربين لفنيي المختبرات في محافظاتهم ونقطة تواصل مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا.
وقال مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر عبدالله «إن هذه الدورة تأتي في إطار الدعم المستمر من مركز الملك سلمان للإغاثة لمكافحة مرض الملاريا في اليمن خاصة مع الانتشار الواسع للمرض في خضم التغيرات المناخية وتضرر النازحين من أمراض الحميات بدرجة رئيسة.
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