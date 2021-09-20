فلسطين: الكرة في ملعب إسرائيل لإنجاز صفقة تبادل أسرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مسؤول في حركة حماس أمس أن «الكرة في ملعب إسرائيل» لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين الجانبين.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس زاهر جبارين، إن الحركة «قدمت للوسطاء خارطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأسرى، والكرة الآن في ملعب الاحتلال».

وأضاف جبارين أن قيادة حماس «تتابع ملف الأسرى على مدار سنوات، ويولي الجناح العسكري للحركة ملف الأسرى اهتماما خاصا، وهو على سلم الأولويات خاصة الأسرى أصحاب الأحكام العالية».

وأشار إلى أن إسرائيل «حاولت أكثر من مرة ربط ما يجري في غزة والتقدم في عملية الإعمار بملف الأسرى، إلا أن حماس وقيادة المقاومة أفشلت ذلك بعد أن رفضته، وأبلغت كل الوسطاء باستحالة ربط الملفين ببعضهما».

واعتبر المسؤول في حماس أن إسرائيل «غير واضحة في نواياها، فأحيانا تتقدم خطوة أو خطوتين وتتراجع ثلاثا أخرى، وتحاول الوصول لمعلومات حول جنودها في غزة دون الاضطرار لدفع أي ثمن».

وسبق أن أعلنت حماس أنها تحتجز أربعة إسرائيليين في قطاع غزة من دون أن تحدد مصيرهم، وتطالب بالإفراج عنهم في اتفاق تبادل، وتقول إسرائيل إن حماس تحتجز جثماني جنديين اثنين قتلا خلال هجوم عسكري واسع النطاق شنته على قطاع غزة صيف عام 2014. وتعتقل إسرائيل أكثر من أربعة آلاف أسير فلسطيني، وعاد ملف الأسرى إلى الواجهة بشدة أخيرا بعد فرار ستة منهم من سجن جلبوع الإسرائيلي في السادس من الشهر الحالي، قبل أن تعيد إسرائيل اعتقالهم على دفعات.