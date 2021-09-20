6 قتلى ومصابين بهجوم في مقديشو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم أمس، وأصيب آخرون بجروح في انفجار لغم أرضي استهدف جنودا حكوميين في منطقة «غوبتا” في مديرية «دينيلي” بالعاصمة مقديشو. وأوضحت وسائل إعلام محلية في مقديشو، أن القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث على الفور ومشطت المنطقة.

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