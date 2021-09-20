18 % من سكان ولاية الخرطوم لا يجدون الغذاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، من أن 18% من سكان ولاية الخرطوم يواجهون انعدام الأمن الغذائي نتيجة لارتفاع أسعار الإمدادات الزراعية، وتقلص احتياطي النقد الأجنبي منذ سنوات، بجانب غلاء المحاصيل وإلغاء الدعم الحكومي للوقود. وأوضحت المنظمة في بيان لها أمس، أنه رغم التوقعات المواتية لموسم الزراعة هذا العام، فمن المرجح أن يؤثر الارتفاع الشديد في أسعار الإمدادات الزراعية على المساحات المزروعة وغلاء المحاصيل على الأمن الغذائي لحوالي تسعة ملايين شخص في السودان، وعزت توسع معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى استمرار نسبة التضخم وتضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية التي تعرقل الواردات.

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