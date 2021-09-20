47 متهما في قضية حرائق الجزائر

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وأوضح جهاز الدرك الوطني، الذي يتبع وزارة الدفاع في بيان صحفي، أن التحريات المعمقة المبنية على أدلة مادية مرفوعة من مسارح الحرائق والتي توسعت لتشمل 30 ولاية (محافظة)، مدعومة بالخبرة العلمية والتحليل المكاني والزماني مكنت من اعتقال 71 مشتبها فيه على مستوى 14 ولاية.
وكشف الجهاز عن أنه وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، تم إيداع 47 شخصا الحبس المؤقت، مع وضع سبعة آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما بقى تسعة قيد التحقيق، مقابل الإفراج عن ثمانية أشخاص.
وأكدت قيادة الدرك الوطني «التزامها المطلق بمواصلة مهمتها النبيلة لحماية الأشخاص والممتلكات، مهما كانت الظروف، وإجهاض أي محاولات مريبة.
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