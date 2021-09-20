استجواب حسان دياب في قضية انفجار بيروت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد المحقق العدلي اللبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار موعدا جديدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب في الرابع من أكتوبر المقبل.

وأصدر البيطار في 26 أغسطس الماضي مذكرة إحضار بحق دياب، بعد تمنعه عن الامتثال أمامه كمدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، وحدد جلسة استجواب لدياب في العشرين من سبتمبر الحالي.

يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة وقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.