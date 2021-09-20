انفجار عنيف يهز الحدود السورية العراقية

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وقالت مصادر محلية في مدينة البوكمال إن إنفجارا قويا سمع من الجهة الغربية للمدينة وإن سحب الدخان تتصاعد من المنطقة التي وقع فيها الهجوم. وأكدت المصادر أن «طائرات مسيرة تابعة للقوات الأمريكية تحلق في المنطقة منذ مساء أمس».
وتشهد منطقة البوكمال قصفا متكررا من طائرات أمريكية وأخرى إسرائيلية لمواقع عسكرية تقول إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني والقوات الموالية له.
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