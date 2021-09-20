حراك أممي يعيد مسار السلام إلى اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد ملف مشاورات السلام بين أطراف الصراع في اليمن، والعودة لوقف إطلاق النار، حراكا أمميا ودوليا بعد تعثره خلال السنوات الماضية، وتعنت ميليشيات الحوثي تجاه أي بوادر سلام بدافع وتوجيهات إيرانية، لإطالة أمد الحرب في اليمن.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بوفد الحوثيين المفاوض في مسقط، لمناقشة السلام في اليمن في أعقاب وصول المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومعه المبعوث الأمريكي تيم لندركينغ إلى مسقط، ضمن جولة في المنطقة استهلاها من العاصمة السعودية الرياض، بحثا عن حلول تطوي الصراع في اليمن.

وأفادت المصادر الرسمية العمانية بأن المبعوثين التقيا - كل واحد على حدة - وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي وعددا من المسؤولين العمانيين.

وأنهى المبعوثان الأسبوع الماضي مشاورات في الرياض مع مسؤولين يمنيين، بينهم الرئيس عبدربه منصور هادي، ومسؤولون سعوديون وخليجيون، وهي الجولة الأولى للمبعوث الأممي منذ تسلمه مهمته خلفا لغريفيث.

من جهتها دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية جميع المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي، والعمل على إطلاق سراحهم بشكل فوري ودون شروط مسبقة.

جاء ذلك في بيان لرئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين هادي هيج، أدان فيه جريمة الإعدام الشنيعة التي نفذتها ميليشيات الحوثي بحق 9 من أبناء محافظة الحديدة، السبت، ودعا المبعوث الأممي والمجتمع الإقليمي والدولي، إلى الاضطلاع بأدوارهم وإيقاف المحاكم الهزلية والقتل الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد أبناء اليمن، وطالب بالضغط على ميليشيات الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط لكل المحتجزين، بمن فيهم القيادات الأربعة المشمولون بالقرار 2216، والصحفيون الأربعة.

وقال مصدر حقوقي إن المتهم العاشر بقتل رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى للحوثيين» صالح الصماد، توفي في سجن تابع للميليشيات الحوثية قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام.

وأكد المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة عبدالرحمن برمان، أن المتهم العاشر علي عبده كزابة توفي جراء تعذيبه في السجن، وأجبرت الميليشيات والدته على استلام جثته ودفنها دون تحقيق أو تقرير للطب الشرعي.

إلى ذلك توقع مصدر قضائي إقدام ميليشيات الحوثي على إعدام الصحفيين المختطفين لدى الميليشيات، بعد صدور حكم بشأنهم، وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، «إن كل شيء متوقع، فقد سبق وهددوهم بتنفيذ حكم الإعدام في حال عدم إكمال صفقة التبادل، وفقا للشروط التي تطلبها جماعة الحوثي».

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