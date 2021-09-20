«الذرية»: برنامج كوريا الشمالية النووي يتقدم «بكامل طاقته»

بيونج يانج تنتقد صفقة الغواصات الأسترالية فيينا ـ سيئول ـ وكالات: قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماع سنوي للدول الأعضاء إن برنامج كوريا الشمالية النووي يتقدم”بكامل طاقته”. وأضاف “في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يتقدم البرنامج النووي بكامل طاقته بما يتضمن العمل على فصل البلوتونيوم وتخصيب اليورانيوم وأنشطة أخرى”. وأصدر جروسي تقريرا الشهر الماضي قال فيه إن بيونج يانج استأنفت فيما يبدو العمل في مفاعل نووي يعتقد على نطاق واسع إنه أنتج بلوتونيوم لأسلحة نووية. وفي سياق غير منفصل حذرت كوريا الشمالية من أن الولايات المتحدة تجازف ببدء سباق تسلح نووي خطير بعد أن أعلنت عن تزويد أستراليا بتكنولوجيا غواصات تعمل بالطاقة النووية، وانتقدت ما وصفته بازدواجية المعايير من جانب واشنطن وتعهدت باتخاذ إجراءات مضادة. وأبرمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي شراكة أمنية جديدة مع بريطانيا وأستراليا تشمل تزويد الأخيرة بالتكنولوجيا لبناء ما لايقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية.

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