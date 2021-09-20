القاهرة ـ «الخليج 365»:

أعلنت هيئة مكتب البرلمان العربي موافقتها على مقترح رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي بتحويل البرلمان إلى برلمان إلكتروني بالكامل.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة، برئاسة «العسومي» وبحضور المكرم الدكتور حسن بن علي المدحاني عضو مجلس الدولة ونائب رئيس البرلمان العربي وأعضاء هيئة مكتب البرلمان العربي وموظفي الأمانة العامة. وأكد العسومي» أهمية هذه الخطوة، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة وتنظيم العمل الداخلي لأعضاء البرلمان العربي وموظفي الأمانة العامة، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر منصة عمل شاملة ومتكاملة متوفرة بها جميع البيانات والمعلومات، ما يُسهل الوصول إليها، وبأسرع وقت. من جانبه قال المكرم الدكتور حسن بن علي المدحاني ان هذه الخطوة تأتي في ضوء مواكبة التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة ومواكبة للمعايير العالمية في العمل البرلماني وتحقيق قفزة نوعية في شمولية المعلومات التي يقدمها البرلمان العربي لكل متابعيه. وأشاد المدحاني بمقترح رئيس البرلمان العربي ، مؤكداً أهمية الخطوة في ضوء سعي البرلمان العربي إلى رفع كفاءة العمل البرلماني ونقل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في منظومة العمل البرلماني والتكنولوجيا الحديثة، كما سيحدث طفرة غير مسبوقة في عمل البرلمان العربي وذلك في مرحلته الجديدة وتفاعله مع الجميع ونشاطاته الكثيرة والملموسة على الصعيد الدولي والاقليمي.

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العربي يتحول إلى إلكتروني بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.