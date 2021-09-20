الوفاة جراء الإصابة بكورونا نادرة بين المطعمين بشكل كامل

■ الغذاء والدواء الأميركية ترفض مبادرة الجرعات المعززة

■ مطالب فـي بريطانيا بتسليم اللقاحات المخزنة للدول الفقيرة

■ الصين تعلن إعطاء 2.178 مليار جرعة

لندن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أشارت إحصاءات حديثة إلى أن معدل الوفيات بين الأشخاص المطعمين بشكل كامل أقل كثيرا منه بين غير المطعمين تماما أو بين أولئك الذين حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح. وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أنه من بين 51 ألف وفاة سُجّلت في إنجلترا بين يناير ويوليو 2021 كانت 256 وفاة لأشخاص تلقوا جرعتي اللقاح. ووقعت حالات الوفاة في معظمها بين أشخاص هم بالأساس أكثر عرضة للإصابة بكوفيد من غيرهم. وتظهر الإحصاءات درجة وقاية عالية جرّاء التحصين باللقاحات ضد الإصابة بالفيروس. وكانت بعض حالات الوفاة متوقعة حتى بعد التحصين؛ وذلك لأن اللقاح لا يوفر حماية مئة في المئة، لكن هذا التحليل يظهر أن ذلك أمر نادر الوقوع. وتقع الوفيات رغم التطعيم الكامل لدى الأشخاص الأكثر ضعفا، لا سيما أصحاب المناعات الضعيفة عادةً، من المسنين فوق الثمانين. لكن العدد في مجمله ضئيل جدًا، لا تتجاوز نسبته 0.5 في المئة من إجمالي وفيات كوفيد19 على مدى الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

الى ذلك، رفضت إدارة الغذاء والدواء دعوة من شركة (فايزر) لتقديم جرعات معززة للأشخاص المطعمين، وذلك بعد أن أظهرت البيانات الجديدة انخفاض فعالية اللقاح بشكل كبير في غضون 4 أشهر فقط بعد التطعيم الكامل. وقد صرحت الشركة بناءً على دراساتها الخاصة، أن منتجها يفقد ما يقرب من نصف فعاليته ضد متغير دلتا لفيروس كورونا في غضون بضعة أشهر فقط بعد التطعيم. بدورها سجلت إيطاليا زيادة تصل إلى 40 بالمئة في عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا، بعد قرار حكومي يتطلب الحصول على تصريح صحي لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص بدءا من 15 أكتوبر. وقال المكتب المختص بمكافحة الفيروس إن زيادة بنسبة 35 بالمئة سجلت خلال أسبوع واحد في تلقي الجرعات الأولى من اللقاح مقارنة بالسبت الماضي.

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون إن قمة بشأن لقاحات فيروس كورونا يستضيفها الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع يجب أن تتوصل إلى خطة لنقل 100 مليون جرعة مخزنة من هذه اللقاحات إلى الدول الأشد فقرا قبل انتهاء صلاحيتها. ومن المقرر أن يعقد بايدن قمة افتراضية بشأن كوفيد19 على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز حملات التطعيم في جميع أنحاء العالم بهدف القضاء على الوباء بحلول نهاية عام 2022.

آسيويا، أظهرت بيانات من اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن الصين تمكنت من إعطاء سكانها 3.6 مليون جرعة لقاح للوقاية من كوفيد19 في 19 سبتمبر بما رفع إجمالي الجرعات التي حصل عليها سكانها إلى 2.178 مليار جرعة.