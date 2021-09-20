حماس: الكرة فـي ملعب إسرائيل لإنجاز صفقة تبادل أسرى

القدس المحتلة ـ د.ب.أ: صرح مسؤول في حركة “حماس” أن “الكرة في ملعب إسرائيل” لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين الجانبين. وقال عضو المكتب السياسي لحماس زاهر جبارين ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن الحركة “قدمت للوسطاء خريطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأسرى، والكرة الآن في ملعب الاحتلال”. وأضاف جبارين أن قيادة حماس “تتابع ملف الأسرى على مدار سنوات، ويولي الجناح العسكري للحركة ملف الأسرى اهتمامًا خاصًا، وهو على سلم الأولويات خاصة الأسرى أصحاب الأحكام العالية”.

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