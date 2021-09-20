قتلى وجرحى بإطلاق نار فـي جامعة بروسيا .. وإسباني يطلق النار على 5 أشخاص

موسكو ـ عواصم ـ وكالات: فتح رجل النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، وفقا لما نقلته وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن محققين صباح أمس. وأفادت الجامعة الواقعة في المدينة التي تقع على بعد 1200 كم شرق موسكو بأنه تم قتل المهاجم. وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق أنه تم إلقاء القبض على المهاجم. وأظهرت مقاطع فيديو على تطبيق تلجرام أشخاصا يقفزون من النوافذ. وظهر الطلاب داخل الجامعة وهم يقومون بوضع المقاعد والطاولات وراء الأبواب، حيث طٌلب منهم حبس أنفسهم داخل قاعات الدراسة. وقال المحاضرون إنهم قاموا بحبس أنفسهم داخل مكاتبهم للاحتماء من الرجل الذي كان يرتدي قناعا. ولم يعرف الدافع وراء الهجوم، وتم فتح تحقيق في الواقعة. ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الشاب أعلن أنه سيقوم بذلك العمل على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن دون الافصاح عن دافعه. في إسبانيا أطلق رجل الرصاص على خمسة أشخاص كانوا يحضرون حفلا في الهواء الطلق في بلدة ساباديل الإسبانية بالقرب من برشلونة صباح أمس الاثنين. وأفادت صحيفة “لا فانجارديا”، نقلا عن الشرطة، أن امرأة من الضحايا كانت حبلى في شهرها السابع فقدت جنينها بسبب إصاباتها. وأصيب شخص آخر من الضحايا بأربع رصاصات جعلت حالته خطيرة. وقالت صديقته للشرطة إنها تشتبه في أن الجاني هو صديقها السابق الذي أطلق سراحه من السجن مؤخرا. وذكرت الشرطة أن الضحايا الثلاثة الآخرين أصيبوا بجروح طفيفة. وأضافت أن البحث جار عن الجاني. ولم تستبعد السلطات أن يكون الحادث عبارة عن تصفية حسابات بين عصابات.