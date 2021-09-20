حكومة ميقاتي تنال أغلبية أصوات النواب اللبنانيين

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بغداد - ياسين صفوان - وكان مجلس النواب عقد جلسة بدأت عند الساعة 11 صباحا بتوقيت بيروت في قصر الأونيسكو، جرى خلالها مناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة لحكومة "معا للإنقاذ".

وكانت الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري، بالتفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي "بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية".



وأشار بيانها الوزاري إلى الالتزام بإعادة التفاوض مع الدائنين، "للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام"، بعدما تخلف لبنان في مارس 2020 عن سداد مستحقات بمليارات الدولارات من سندات "يوروبوندز".