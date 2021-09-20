انت الان تتابع خبر بالفيديو والصور: خطاب BTS في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. أكثر من مليون مشاهدة! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - خلال مشاركتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أدت فرقة بي تي اس 'Permission to Dance' (اذن الرقص)، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات المشجعة للفرقة.
شاهد أكثر من مليون شخص الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإنترنت، عندما صعدت فرقة K-pop BTS إلى المنصة.
افضل ما قيل في خطاب الفرقة: "كانت هناك أوقات خلال العامين الماضيين شعرت فيها أيضًا بالحيرة والاضطراب ، ولكن مع ذلك ، كان لدينا أشخاص صرخوا" فلنعيش ، فلنستغل هذه اللحظة بأفضل شكل ".
الأعضاء السبعة جين ، شوقا ، جايهوب ، آر إم ، جيمين ، في وجونغكوك، نقلوا تجارب جيل الشباب، وكيف تشكل الوباء آرائهم حول مساراتهم المستقبلية. وقال اعضاء الفرقة ان معجبوهم الأصغر سنًا في سن المراهقة وفي العشرينيات من العمر امضوا ما يقرب من عامين في الجائحة يتعلمون أشياء جديدة عبر الإنترنت، ويتواصلون مع بعضهم البعض على مستوى أعمق ، ويدرسون قضايا مثل تغير المناخ وكيف يمكنهم إحداث فرق.
BTS joins South Korea's President Moon Jae-in at the UN to discuss climate change. #BTSatUNGA pic.twitter.com/sx69vyRgou— Forbes (@Forbes) September 20, 2021
قالوا إنهم يأملون في أن يتم تقدير جيلهم لقدرته على خلق عالم إيجابي وصحي من خلال مجتمعاتهم عبر الإنترنت ، بدلاً من كونهم ضحايا للفرص الضائعة بسبب الوباء.
[PICS]— BTS_UPDATES⁷ 💜 (@BTSupdate_7) September 20, 2021
BTS AT UNGA (1/2)
WORLD LEADERS ...!!!#BTSatUNGA #btsxun #bts @BTS_twt pic.twitter.com/ptfGzf81xU
قال RM: "لقد سمعت أن الأشخاص في سن المراهقة والعشرينيات من العمر اليوم يشار إليهم على أنهم جيل كوفيد الضائع". "أعتقد أنه من المبالغة القول إنهم ضاعوا ، لمجرد أن المسار الذي يسلكونه لا يمكن رؤيته بالعيون البالغة."
كما أيدوا بحماس اخذ اللقاحات المضادة لكورونا.
وبعد كلمة دامت سبع دقائق تقريبًا، عرضت الفرقة فيديو لأغنيتهم التي حققت نجاحًا في الصيف ، "إذن الرقص".