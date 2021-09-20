العراق وأذربيجان يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة

بغداد - ياسين صفوان - بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، مع السفير الأذربيجاني في بغداد، الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

وقال مكتب الاعرجي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، السفير الأذربيجاني في بغداد، نصير ممدوف، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، ومجالات التعاون والتواصل بين البلدين، بمايخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين، وعلى جميع الصعد".



كما استعرض الجانبان، وفق البيان، "تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مجالات السياحة المتبادلة بين البلدين، لاسيما السياحة الدينية في العراق، وجرى أيضا بحث أوضاع الجالية العراقية والبعثات الدراسية العراقية في أذربيجان".

