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العدل تكشف حقيقة عدم السماح لذوي النزلاء بزيارة ‏ذويهم بسجن التاجي

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بغداد - ياسين صفوان - نفت وزارة العدل، الاثنين، عدم السماح لذوي النزلاء بزيارة ‏ابنائهم في "سجن التاجي" شمالي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "ما تناقلته بعض وسائل التواصل ‏الاجتماعي (الفيس بوك) بشأن عرض فيديو لذوي الموقوفين بعدم ‏السماح لهم بزيارة ابنائهم في سجن التاجي المركزي عارية عن الصحة"‏.

 

وأشارت الى ان "ادارة السجن تقوم بواجبها على اتم وجه من خلال ‏السماح لذوي النزلاء بمقابلة ابنائهم وتسهيل كافة اجراءات المقابلة ‏مع مراعاة حقوق الانسان بذلك، كذلك اكدت ادارة السجن انها تقوم ‏بابلاغ ذوي النزلاء بالحضور في اوقات الدوام الرسمي من اجل ‏مقابلة ذويهم وان هناك مواعيد ثابتة بذلك".

وأضافت الوزارة أن "وزير العدل القاضي سالار عبد ‏الستار محمد قد وجه في وقت سابق بالسماح لذوي النزلاء بتأمين ‏الزيارات لهم في كافة السجون العراقية التابعة لوزارة العدل، وفقا ‏للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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