العدل تكشف حقيقة عدم السماح لذوي النزلاء بزيارة ‏ذويهم بسجن التاجي

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "ما تناقلته بعض وسائل التواصل ‏الاجتماعي (الفيس بوك) بشأن عرض فيديو لذوي الموقوفين بعدم ‏السماح لهم بزيارة ابنائهم في سجن التاجي المركزي عارية عن الصحة"‏.

وأشارت الى ان "ادارة السجن تقوم بواجبها على اتم وجه من خلال ‏السماح لذوي النزلاء بمقابلة ابنائهم وتسهيل كافة اجراءات المقابلة ‏مع مراعاة حقوق الانسان بذلك، كذلك اكدت ادارة السجن انها تقوم ‏بابلاغ ذوي النزلاء بالحضور في اوقات الدوام الرسمي من اجل ‏مقابلة ذويهم وان هناك مواعيد ثابتة بذلك".

وأضافت الوزارة أن "وزير العدل القاضي سالار عبد ‏الستار محمد قد وجه في وقت سابق بالسماح لذوي النزلاء بتأمين ‏الزيارات لهم في كافة السجون العراقية التابعة لوزارة العدل، وفقا ‏للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي".

