ناشطات أفغانيات: طالبان لن تستطيع حبسنا في منازلنا مجددا (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كشف فيه عن مظهارات لناشطات أفغانيات.

واوضح الفيديو بأن الناشطات الافغانيات طالبت فيه بحقوقهن وقالوا، نريد الحقوق التي منحنا إياها الإسلام منذ 1400 عام..

وأكد الناشطات بأن حركة طالبان لن تستطيع حبسهم في منازلهم قائلين و #طالبان لن تستطيع حبسنا في منازلنا مجددا

ناشطات أفغانيات: نريد الحقوق التي منحنا إياها الإسلام منذ 1400 عام.. و #طالبان لن تستطيع حبسنا في منازلنا مجددا#إرم_نيوز#DoNotTouchMyClothes#AfghanWomenpic.twitter.com/OrKtWz8CO4

— إرم نيوز (@EremNews)