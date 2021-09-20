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ناشطات أفغانيات: طالبان لن تستطيع حبسنا في منازلنا مجددا (فيديو)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كشف فيه عن مظهارات لناشطات أفغانيات.

 

واوضح الفيديو بأن الناشطات الافغانيات طالبت فيه بحقوقهن وقالوا، نريد الحقوق التي منحنا إياها الإسلام منذ 1400 عام..

 

وأكد الناشطات بأن حركة طالبان لن تستطيع حبسهم في منازلهم قائلين  و #طالبان لن تستطيع حبسنا في منازلنا مجددا

ناشطات أفغانيات: نريد الحقوق التي منحنا إياها الإسلام منذ 1400 عام.. و #طالبان لن تستطيع حبسنا في منازلنا مجددا#إرم_نيوز#DoNotTouchMyClothes#AfghanWomenpic.twitter.com/OrKtWz8CO4

— إرم نيوز (@EremNews)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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