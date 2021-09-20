العراق.. خلية الإعلام الأمني تعلن العثور على خمسة أوكار لعناصر داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، العثور على خمسة أوكار لعناصر داعش، وضبط عدد من الصواريخ والعبوات الناسفة،



وقالت الخلية في بيان لها، إن "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء، ومفرزة من الطائرات المسيرة، نفذت عملية تفتيش وتطهير منطقة (حاوي العظيم) ضمن قاطع عمليات سامراء، وتم العثور على خمسة أوكار لعناصر داعش".

وبينت ان الأوكار احتوت على 6 عبوات ناسفة مختلفة الأنواع، و4 برادات صغيرة مختلفة، وكميات من العتاد.

وأشارت إلى أنه في ذات السياق، نفذت قوة مشتركة من اللواء التاسع واللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التاسع، عملية تفتيش مناطق (الحوائج، ونويكيط، والسحيل، والفاخرة) بقضاء الحويجة في كركوك تم خلالها العثور على صاروخ كاتيوشا، و3 عبوات ناسفة مختلفة الانواع، وقنبرة هاون عيار 120 ملم.

واكدت الخلية في بيانها أنه تم تدمير الأوكار ورفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي.