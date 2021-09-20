مطالبات في روسيا بإبطال نتائج التصويت الإلكتروني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

يطالب المراقبون والمعارضة في موسكو بإعلان بطلان نتائج التصويت الإلكتروني في موسكو في الانتخابات البرلمانية الروسية.



وقال دميتري نوفيكوف نائب زعيم الحزب الشيوعي الإثنين: "نحن لا نعترف بنتائج التصويت الإلكتروني في موسكو".

يذكر أن نتائج التصويت الاٌلكتروني في موسكو لم تنشر سوى بعد ظهر الإثنين، بينما جرى نشرها بالفعل في مناطق أخرى بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع مساء الأحد.

وتحدثت منظمة حقوق الناخبين المستقلة(غولوس) عن حدوث تزوير واضح ومثبت وطالبت مفوضية الانتخابات بإلغاء النتائج.

وقال رومان أودوت الخبير بالمنظمة على موقع فيسبوك إنه تم عرض 78 ألف ورقة اقتراع للتصويت الإلكتروني أكثر مما تم إعطاؤها للناخبين المؤهلين للتصويت.

وفي معظم الدوائر الانتخابية بموسكو جاء مرشحون من غير حزب روسيا الموحدة الموالي للكرملين في المقدمة عقب فرز الأصوات بمراكز الاقتراع، لكن فجأة حل محلهم مرشحو حزب روسيا الموحدة لدى إعلان نتائج التصويت الإلكتروني.