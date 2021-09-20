للمرة الأولى.. سيدة بمنصب عمدة الدار البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

للمرة الأولى تتولى سيدة عمودية الدار البيضاء في تاريخ المدينة، التي تعد العاصمة الاقتصادية للمغرب، عقب انتخاب نبيلة الرميلي الإثنين عمدة للمدينة المغربية لمدة خمس سنوات.



وفازت الرميلي، 47 عاماً، التي تشغل منصب المديرة الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدار البيضاء سطات وعضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالأغلبية بمنصب عمدة الدار البيضاء في جلسة عقدت اليوم في مقر الولاية.

وحصلت الرميلي على 105 أصوات من أصل 130، بينما نال منافسها عبد الصمد حيكر المنتمي لحزب (العدالة والتنمية) الإخواني 18 مقعداً، وامتنع سبعة من أعضاء مكتب الجماعة في الولاية الانتدابية الحالية عن التصويت.

وستتشكل الحكومة البلدية الجديدة للدار البيضاء، حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص، من أحزاب (التجمع الوطني للأحرار) و(الأصالة والمعاصرة) و(الاستقلال) و(الاتحاد الدستوري).

وتعد الرميلي ثاني امرأة تتقلد منصب عمدة في مدينة مغربية كبيرة، بعد فاطمة الزهراء المنصوري التي كانت أول سيدة تتولى رئاسة بلدية مراكش بين عامي 2009 و2015، وقد تم انتخابها مجدداً لنفس المنصب قبل أيام.

وقد تحظى المغرب بثلاث نساء في منصب عمدة أبرز مدنها حال انتخبت في النهاية أسماء أغلالو لمنصب عمدة مدينة الرباط المرشحة له عن حزب التجمع الوطني للأحرار.