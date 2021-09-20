أمريكا تسمح بدخول جميع المسافرين الملقحين مطلع نوفمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

أعلن البيت الأبيض الاثنين أن الولايات المتحدة ستسمح اعتباراً من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) لجميع المسافرين القادمين من الخارج بالدخول إلى أراضيها، شرط أن يكونوا ملقحين بشكل كامل ضد كورونا.



وأوضح منسق عملية مكافحة الوباء في البيت الأبيض جيف زينتس أن على المسافرين القادمين من الخارج الخضوع لفحص الكشف عن كورونا ووضع الكمامة، كما سيوضع نظام لتتبعهم.

ويشكل تخفيف القيود على السفر التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب منذ 18 شهراً، تحوّلاً كبيراً من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، ويأتي استجابة لمطالب الأوروبيين في وقت تشهد علاقاتهم الدبلوماسية مع واشنطن توتراً.