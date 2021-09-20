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كازاخستان: 5 قتلى في ألماتي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

قُتل 5 أشخاص بينهم شرطيان اليوم الاثنين في ألماتي أكبر مدينة في كازاخستان، في عملية إطلاق نار شملت رجلاً وعناصر شرطة ومنفذين قضائيين، حسب ما أفادت وكالات أنباء روسية.

ونقلت الوكالات عن الشرطة قولها إن إطلاق النار بدأ فيما جاء منفذون قضائيون لإنفاذ إشعار طرد.

وقالت إن "أحد سكان منزل (...) فتح النار على المحضرين القضائيين وضباط الشرطة وموظفي إدارة حالات الطوارئ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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