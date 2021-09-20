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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كازاخستان: 5 قتلى في ألماتي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021
قُتل 5 أشخاص بينهم شرطيان اليوم الاثنين في ألماتي أكبر مدينة في كازاخستان، في عملية إطلاق نار شملت رجلاً وعناصر شرطة ومنفذين قضائيين، حسب ما أفادت وكالات أنباء روسية.
ونقلت الوكالات عن الشرطة قولها إن إطلاق النار بدأ فيما جاء منفذون قضائيون لإنفاذ إشعار طرد.
وقالت إن "أحد سكان منزل (...) فتح النار على المحضرين القضائيين وضباط الشرطة وموظفي إدارة حالات الطوارئ".