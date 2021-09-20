قُتل 5 أشخاص بينهم شرطيان اليوم الاثنين في ألماتي أكبر مدينة في كازاخستان، في عملية إطلاق نار شملت رجلاً وعناصر شرطة ومنفذين قضائيين، حسب ما أفادت وكالات أنباء روسية.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كازاخستان: 5 قتلى في ألماتي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة

محمد يوسف

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