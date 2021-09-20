مسؤول فلسطيني: حماس تعطل إجراء الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

اتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، حركة حماس تعطل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، لافتاً إلى أنها لم تقدم أي رد على إجراء الانتخابات حتى اللحظة.



وقال مجدلاني: "لم تقدم حماس أي رد في اجتماعها مع القوى الوطنية الأخير، ونأمل أن نتوصل إلى صيغة تجري فيها الانتخابات بشكل متزامن ما بين الضفة وقطاع غزة".

وأضاف "الحوار جارٍ ومتواصل لإجراء العملية الانتخابية في قطاع غزة، بالتزامن مع الضفة الغربية، وحماس ستتحمل المسؤولية في حال عطلت هذه العملية"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتابع "حتى اللحظة الراهنة حماس لم تعط موقفاً إيجابياً رغم الاتصالات التي أجريت مع قادتها".

وقال: "حماس لم تسمح بإجراء الانتخابات منذ العام 2007 وحتى الآن، وتقوم بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس بلدية ومحلية في قطاع غزة رغم أن كل المشاريع والدعم والاسناد للبلديات يتم عبر وزارة الحكم المحلي ومن قبل الحكومة الفلسطينية".

ولفت إلى أنه من حق حماس إعلان عدم مشاركتها في الانتخابات، ولكن ليس من حقها عرقلة العملية الديمقراطية في وضع العقبات والعراقيل.