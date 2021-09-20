بحث انشاء مجلس للوزراء العرب المسئولين عن التعليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية فعاليات الاجتماع المعني بوضع تصور حول مقترح المملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء" مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم" .



وقالت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية إن الاجتماع جاء تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي،مشددة على أهمية هذه المبادرة التي خرجت للنور في أصعب الظروف التي يمر بها العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص.

وأشارت في بيان وزعته الجامعة اليوم إلى أن العديد من الدول العربية تواجه أخطارا ونزاعات مسلحة تؤثر علي عملية التعليم إجمالا، بالإضافة الي جائحة كوفيد 19 التي عطلت العملية التعليمية في أغلب الدول العربية، وهي الأمور التي تؤكد علي أهمية مقترح الأردن بانشاء مجلس وزاري مختص بشؤون التعليم، يسعي لوضع السياسات العربية ومتابعة تنفيذها لضمان استمرارية العملية التعليمية بالشكل والمحتوي والجودة المطلوبين .وقالت أبو غزالة" تأخرنا كتيراً في اتخاذ تلك الخطوة المهمة والتي أري انها ستسهم في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأجيال العربية بما يكفل لهم البنية التعليمية الخصبة، انطلاقاً من أن التعليم حق الجميع تماشياً مع مبدأ خطة 2030" بأن لا يتخلف عن ركب التنمية أحد".