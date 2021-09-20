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تحطم مروحيتين للجيش الليبي جنوب بنغازي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحطم مروحيتين للجيش الليبي جنوب بنغازي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

تحطمت مروحيتان تابعتان لقوات الجيش الوطني الليبي جنوب بنغازي، بعد اصطدامهما ببعضهما أثناء تدريبات. وأسفرت الحادثة عن مقتل طاقم إحدى المروحيات بعد سقوطهما خلال التدريبات العسكرية، بحسب ما أفاد موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري الليبي.

وأفادت وكالة نوفوستي نقلاً عن مصدر أن "المروحيتين من طراز مي-8، اصطدمتا ببعضهما أثناء التحليق، جنوب شرق بنغازي خلال تدريبات عسكرية".

وبحسب المصدر ذاته لقي اثنان من طاقم إحدى المروحيتين مصرعهما ونجا طاقم المروحية الأخرى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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