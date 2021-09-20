الخارجية اللبنانية تأسف لتصريحات مسيئة لسيدات أوكرانيا وروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الإثنين عن أسفها وشجبها للتصريحات التي صدرت عن الإعلام بحق السيدات في أوكرانيا وروسيا.



وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام تأكيدها أن التصريح الصادر "يتنافى مع التزام لبنان مبادئ حقوق الإنسان والكرامة والقيم الإنسانية".

ويأتي بيان الوزارة رداً على التصريح الذي جاء على لسان رئيس ​حزب التوحيد​ العربي​ ​​وئام وهاب في 12 سبتمبر (أيلول) والذي قال ما اعتبر مهيناً بحق النساء في أوكرانيا وروسيا.

وشددت الخارجية على احترامها ودعمها لحقوق المرأة، وحرصها على أطيب العلاقات مع الدولتين الصديقتين أوكرانيا والاتحاد الروسي. وكان سبق البيان مطالبة من قبل السفارة الأوكرانية في بيروت باعتذار علني من وهاب، معبرة بالوقت عينه "عن الغضب والاستياء من تعليقاتكم حول النساء الأوكرانيات".

وكان السياسي اللبناني وهاب يناقش في 12 سبتمبر (أيلول) عبر قناة الجديد الوضع السياسي في لبنان، رابطاً بين الدعارة والنساء في روسيا وأوكرانيا، وقد أثار موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفعه لاحقاً إلى توضيح ما قاله بأن المقصود هو "الجمال الروسي والأوكراني وليس أي شيء آخر".