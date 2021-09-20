وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون النزاع بشأن صفقة غواصات أستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في وقت لاحق اليوم الإثنين تخلي أستراليا عن طلبية غواصات من فرنسا.



وأضاف المتحدث للصحفيين في بروكسل أن "من المقرر أن يعقد الاجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رداً على سؤاله عن تبعات محتملة للنزاع المتعلق بصفقة الغواصات على محادثات تجارية بين التكتل وأستراليا".

وقال متحدث آخر باسم المفوضية "نحلل أثر إعلان الصفقة وما قد يكون لهذا الأثر من نتائج على جدول الأعمال"، في إشارة للجولة المقبلة من المفاوضات مع أستراليا والمقررة في الشهر المقبل.